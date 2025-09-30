Motagua-Alajuelense: manudos quieren victoria para enfocar la atención lejos de temas extracancha

El encuentro de esta noche, a las 8 p. m., entre Motagua y Alajuelense tiene muchas aristas que hay que revisar para los manudos.

Lo primero es que una victoria en Honduras ayudaría a volver a enfocar la mirada en lo que sucede en el terreno de juego, no en temas extracancha.

"No he hablado del tema, pero sí he actuado; eso indica que tomé una decisión, creo que fue lo más sano. Gracias a Dios tenemos una planilla alta e hicimos modificaciones. Fue lo mejor para mandar un mensaje de lo que es la institución", aseguró el timonel Óscar Ramírez acerca del caso que involucra a Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz.

Recordemos que ellos no hicieron el viaje por la Copa Centroamericana tras una salida nocturna el sábado.

Este tema ha acaparado los titulares sobre La Liga, pero es imposible olvidar que los rojinegros llegan abajo en el global y tienen cuesta arriba un boleto a la semifinal.

No es solo que los liguistas buscan el tricampeonato en esta competencia; quedar fuera les imposibilitaría un puesto asegurado en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Ramírez asegura estar listo para enfrentar el juego sin Ruiz y Pérez, quienes son parte de la rotación del equipo.

"Antes de que esto sucediera, yo ya había estudiado variantes, viendo opciones con respecto a lo que pasó en la ida. Eso me ayudó a tomar la decisión con ellos", concluyó.



