Miguel Ajú toma con madurez su espera en el arco de Alajuelense

En los partidos que jugó siempre se llevó el aplauso y reconocimiento de la afición tras su desempeño bajo los tres palos.

Sin embargo, Miguel Ajú, es consciente de que su realidad como portero titular de Liga Deportiva Alajuelense, aún es lejana, pues el puesto lo disputa ante su compañero Leonel Moreira.

Ajú sabe que debe tener paciencia, pero no abandona su objetivo de brillar en la Primera División.

“Tengo que ser honesto, tengo 22 años, me quiero comer el mundo, pero he tenido personas que me han aconsejado que el momento le llega al que sabe esperar. Siempre me he caracterizado por ser un joven que se ha esforzado", confesó el guardameta a los micrófonos de Teletica Radio.

El portero suplente rojinegro, destacó el buen trabajo que lleva junto a su psicólogo deportivo, el cual lo invita a superarse constantemente.

“Reitero mucho lo del psicólogo, pero siempre se lo voy a recomendar a todos. Lo tomo con la mayor responsabilidad y paciencia, no significa que voy a bajar los brazos, si tengo que salir a préstamo lo haré, pero daré mi mayor profesionalismo en Alajuelense", expresó ante la pregunta de si estaría dispuesto a marcharse a otro club.

Para ello se aferra al consejo de muchas personas que le han “ayudado en la idea y el que venga por delante”.

“Voy a decir dos nombres importantes para mi vida, uno es Román González otro, es Óscar Mora, Wardy Alfaro, mi mamá, mi mejor amigo Esteban Oconitrillo mis hermanos, ya sea Yael que juega conmigo, Sebastián… son muchas personas, inclusive Patrick Patrick Pemberton, ha estado siempre cerca de mí y me ha ayudado, él sabe lo que es ser portero titular de la Liga.

“Creo que mis consejeros, mis personas de confianza me han ayudado mucho para para el hoy. Sé que tengo un futuro por delante y la verdad, como les digo, no por tener paciencia, significa que voy a bajar los brazos, que me voy a conformar, porque en mi cabeza no existe el conformismo, no existe estar en un estado de confort y daré lo máximo para lograr mis objetivos y mis sueños”, concluyó.