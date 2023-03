Miguel Ajú: "Me pone contento el buen momento de Leo Moreira"

“La verdad me siento bien, porque estoy compitiendo. Sé en la institución en la que estoy, sé bien que no se me han dado los resultados a la hora que juego, pero estoy consciente de que es una competencia, soy joven y tengo mucho por aprender”, indicó a Teletica Radio .

“Siempre respetando las órdenes del entrenador, el respeto y tener respeto hacia mis compañeros y saber que mis compañeros me acuerpan cuando juego o no, contento porque pese a todo he crecido.

Siempre he dicho que acá lo importante es la competición. Soy profesional, no por ser joven, significa que sé todo y que ya sé todo, es algo que siempre repito y tengo la oportunidad de mejorar y qué partido a partido y entrenamiento a entrenamiento tengo que crecer”, añadió.

“Leo es una persona de muchísima experiencia y yo voy en crecimiento, he tenido buenos partidos, Liga Concacaf, clásico, entonces no siento que tengo que demostrarle nada a nadie, lo que tengo que hacer es seguir demostrándome a mí mismo de que yo puedo con esto”.

“El jugador que no tenga presión en cualquier equipo no puede dedicarse al fútbol. Estoy en un equipo tradicional, yo que estuve en Jicaral pude hacerlo bien, pero sé la presión que hay en la Liga

Tengo que ser honesto conmigo, no tengo que demostrarle nada a nadie, pues sé bien lo que puedo dar, si estoy en la Liga es porque me lo he ganado y lo he demostrado”, concluyó.