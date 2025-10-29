¿Miden diferente los árbitros a Celso Borges? Esto opinan analistas

La Comisión de Arbitraje reconoció que la acción del jugador de Alajuelense Celso Borges sobre el de Pérez Zeledón, Kendall Porras, era falta y el segundo tanto manudo en la victoria 3-2 no era válido.

La acción deparó en una falta que incluso el futbolista necesitó de sutura en su pierna.

La pregunta es si los árbitros de la Primera División miden diferente a Celso. Para conocer la respuesta se le consultó a dos analistas arbitrajes como Greivin Porras y Ricardo Cerdas.

"La falta de liderazgo por todos los sectores del arbitraje tanto de los dirigentes como los propios árbitros hacen que todos estos pequeños grandes detalles hoy se maximicen y el arbitraje sin lugar a dudas pierde muchísima credibilidad", comentó Porras.



Además, Porras indicó que "desafortunadamente todo lo que ha generado esta acción de Celso Borges en el segundo gol contra Pérez Zeledón me da pie para decir qué hay falta de liderazgo en nuestro arbitraje".

"Cada árbitro hace lo que quiera en el terreno de juego, cada uno tiene su propio librillo; sin embargo, yo que estuve tantos años ahí, yo meto las manos al fuego, por los árbitros en su honestidad en que ellos siempre quieren hacer las cosas bien; sin embargo, toda esta situación que he mencionado a nivel de dirigentes, de falta de ese liderazgo, hacen que los árbitros cometan estos errores y digo errores porque no manejan el entorno como debe ser".

Por su parte, Cerdas destacó que "se sabe que el árbitro es la figura que se asigna para ser mediador de conflictos, en mi opinión, por tal razón, no debe ni debería existir ningún tipo de favoritismo de parte del árbitro hacia algún jugador, club o hacia alguna persona relacionada con el fútbol".

El exárbitro indicó que "pienso más bien que estas situaciones se dan por varios factores, uno de ellos deben ser una pésima decisión, una mala discriminación de las acciones o incluso por la incapacidad de un árbitro de poder tomar las decisiones correctas, pero nunca jamás puedo pensar en que haya algún favoritismo de parte de ellos".