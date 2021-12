Mauricio Vargas es la primera salida de Alajuelense

El portero Mauricio Vargas se convirtió en la primera salida de Alajuelense tan solo unas horas horas de una nueva eliminación en el campeonato nacional.

Vargas anunció en sus redes sociales su desvinculación del equipo manudo.

"Me despido de este club en busca de alcanzar nuevas metas y de un mejor futuro. Me despido sin temor de verlos a los ojos, porque durante todo este tiempo hice lo que mejor se me da, que es ser un profesional", publicó Vargas en su cuenta de Instagram.

​El portero era uno de los jugadores que terminaba contrato con el equipo.

Unido a esto, Vargas tuvo una poca participación este semestre con tan solo 540 minutos en seis presentaciones.

Su futuro aún no se ha oficializado, aunque en las últimas semanas se ha rumorado la posibilidad de vincularse al Herediano.

"Mauricio Vargas es un gran portero, me gusta mucho. A los Vargas les ha ido muy bien en el Herediano. Eso es lo que puedo decir", comentó Jafet Soto, gerente general rojiamarillo, a Radio Columbia la semana anterior.

A partir de este momento Vargas es libre de negociar su vinculación con cualquier equipo.