Matarrita ofrece disculpas: “Me duele en el alma ser el culpable”

Alajuelense perdió 0-1 ante Motagua en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Uno de los principales señalados fue Ronald Matarrita, quien salió expulsado a los 15 minutos.

Tras el juego, Matarrita utilizó sus redes sociales para escribir un mensaje para la afición rojinegra.

“Nunca he sido malintencionado para jugar y siempre voy al 100 cada jugada, la bola me queda debajo del cuerpo y hace que la jugada se vea muy aparatosa cuando fui al duelo. Si pudiera devolver el tiempo tomaría otra decisión, pero desgraciadamente no puedo”, publicó el jugador.

El carrilero indicó que “la mala suerte estuvo de mi lado” y afirmó: “me duele en el alma ser el culpable del resultado”.

Incluso, señaló que exclusivamente él merece recibir las críticas tras la derrota por haber dejado a sus compañeros con 10 jugadores casi todo el partido.

“Con esto quiero decir que solamente yo merezco recibir todas las balas de lo que pasó, pero apoyen a todos los demás jugadores que hicieron un gran esfuerzo para dejar la serie viva y ser mejor que el rival aún con 10 jugadores”, acotó.

Por su parte, el técnico Óscar Ramírez atribuyó la expulsión del futbolista a “los deseos o las ganas” que tiene en cada jugada.

“Es difícil, los que hemos estado en una cancha lo sabemos. Lo de Ronald sé lo que le ha costado, los deseos o las ganas, y al rato hoy lo traiciona eso. Es una reacción errónea, pero lo miro por las ganas", aseguró.

El juego de vuelta será el próximo martes a las 8 p. m. en Honduras.