¡Más movimientos! Campeón nacional no para de anunciar salidas

El campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense, no se detiene en sus salidas del equipo.

El cuadro rojinegro informó la mañana de este sábado que el guardameta Johnny Álvarez ya no formará parte del equipo.

"El club agradece a Johnny todo el tiempo que defendió nuestros colores, así como su entrega y profesionalismo", comunicó el club. Y agregaron: "Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos".﻿

Más temprano este mismo sábado, los manudos comunicaron que el futbolista Doryan Rodríguez tampoco seguirá en el plantel.

El futbolista jugará un año a préstamo con Puntarenas FC, así lo dieron a conocer ambos clubes.



Álvarez y Rodríguez se unieron a las salidas de Diego Campos, Kenyel Mitchell y al asistente técnico Marcelo Sarvas como las salidas del club de cara al próximo semestre.



El club solo ha informado la contratación de Kenneth Vargas y la renovación de Jeison Lucimí.

