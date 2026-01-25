Más detalles: Nuevo estadio de la Liga tendrá aforo para unos 25 mil aficionados

El nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense sigue generando noticia y Marco Vásquez, gerente general rojinegro, brindó nuevos detalles de lo que los socios conocerán el 31 de enero en asamblea.

Vásquez conversó con Teletica Deportes Radio sobre aspectos claves en relación con la nueva casa rojinegra.

"Qué buena noticia, genera noticia, el crecimiento genera incomodidad, estamos viendo de qué manera liberamos espacios, un aforo de 15 mil sillas se nos ha hecho pequeño, un estadio en zona urbana con problemas de accesos, por eso el proyecto que vamos a hablar en la asamblea para comenzar a planificar el nuevo estadio que es un sueño que lo estamos viendo cerca. Es un buen momento para empezar", comentó Vásquez. Y agregó: "Un estadio pasando de 15 mil a más de 25 mil personas, es un tema que la asamblea tendrá que ver y que la asamblea dé el visto bueno".

Eso sí, Vásquez destacó que es un plan que marcha lento porque debe hacerse con buena letra.

"Se le presenta un plan, hay varias etapas, esta primera tiene que ver con los terrenos, que la asamblea dé la autorización y a partir de eso ir trabajando las siguientes etapas. Esto no sucede de la noche a la mañana, es un proyecto que nación en pandemia y por razones obvias se atrasó. Es un proceso relativamente lento pero ya estamos viendo la luz", añadió.

El administrativo manudo destacó que "es ir lento, pero seguro" y detalló que "hay que ir viendo temas de diseño, aforo, eso está en estudio y la asamblea preguntará el 31 de enero".

Sobre ubicaciones, Vásquez respondió que "no voy a hablar de ubicaciones por ahora, pero se deben tener varios accesos, aumentar el aforo a una cantidad que sea vendible, puede andar alrededor de los 25 mil, pero eso lo vamos a hablar con la asamblea".

Otro aspecto fundamental y que dejó claro Vásquez es que el nuevo estadio tiene que reunir diversos aspectos y uno de ellos es que no sea solo un estadio sino todo un complejo para distintos eventos y de entretenimiento.

Tienda

Vásquez también habló del crecimiento que ha tenido Alajuelense a nivel internacional con la exposición que da el torneo de Copa Centroamericana. También puntualizó sobre el crecimiento de socios de 3.500 a 5.000.

"Ya aquí se ha vuelto complejo, después de varios años de no tener un campeonato nacional, logramos el título nacional y esto para decirlo en palabras de calle, esto nos explotó en la cara, pasamos de 3.500 a 5.000 socios y de esos nuevos más renovaciones, imagínese lo que significa eso", expresó.

Esto también debe verse con lupa según Vásquez, ya que se tienen ingresos garantizados por sillas vendidas sea que el aficionado asista al estadio o no.

"Tenemos ingresos que nos dan estabilidad, hay cierta cantidad de sillas vendidas, eso es bueno pero también limita la taquilla porque limita la venta y hay que jugar con eso, hay que buscar un equilibrio para que el aficionado tenga el acceso que se merece. Las ventas en las tiendas fue algo impresionante, esta institución se está convirtiendo en una institución de venta de artículos deportivos en las cuatro tiendas y la tienda en línea busca nuestros productos", citó.

Por último, Vásquez reveló que la visita del Xelajú en la final de Copa Centroamericana, los hinchas guatemaltecos dejaron varios millones de colones en la tienda rojinegra.

"El día que jugamos ante el Xelajú, el reglamento decía que tenían que estar 4 horas antes, la gente de Xelajú que estaba afuera entraron a la tienda y compraron varios millones de colones y nos llamó la atención, la marca está cruzando las fronteras, luego de tener los títulos centroamericanos, la marca está internacional, porque tenemos exposición y eso es un ejemplo, en lugar de ir a buscar a tiendas, buscaron nuestra marca", concluyó Vásquez.