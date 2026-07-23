Más allá del fútbol: Dos momentos que marcaron a Celso Borges

Celso Borges es sinónimo de mundiales, de un legionario top en su momento y también de un capitán en el fútbol de Costa Rica.

En conversación con Teletica.com, Celso recordó dos episodios que lo marcaron más allá de su carrera deportiva, a sus 38 años de vida.

La muerte de compañeros como Dennis Marshall y el portero croata Ivan Turina, quien jugó con él en el AIK de Suecia, marcaron su vida.

Borges dice disfrutar muchísimo su etapa actual como futbolista y que la madurez en el balompié llegó en un buen momento en su vida.

"No, digo que no lo disfruté (su etapa como legionario), claro que lo disfruté. Lo que pasa es que creo que uno, tal vez a los 20 años, piensa que es para siempre y entonces se pone muy ansioso por ver que se oyen cosas. Y ya con 38 años, a veces uno lo ve de una manera diferente. Entonces empieza a apreciar más un montón de cosas. "Y lo disfruto porque realmente... mire, yo con lo de Dennis Marshall, cuando pasó lo que pasó, sí fue algo que me cambió porque me llevó a apreciar más el momento", contó Borges.

Para el mediocampista un punto importante es "estar aprendiendo cada momento y disfrutándolo siempre. Me encanta el fútbol, claro... yo disfruto cuando gano, pero es un deporte".

Marshall falleció en un accidente de tránsito el 23 de junio de 2011 a la edad 25 años. Su muerte marcó a una generación de futbolistas luego de una Copa Oro.



"Yo jugué con él el último año. Para todos (fue un impacto), no solo para mí, para los que estuvimos con él, para como colegas también futbolistas. Me pasó también con un arquero en Suecia que también un día estaba estaba y al otro no, que era nuestro arquero titular en el AIK. La vida... la vida y hay que disfrutarla también", contó el capitán rojinegro.

