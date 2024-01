Marco Vásquez: "Ya conocemos a Jafet Soto"

Lo que sí es importante que se sepa es que hicimos un esfuerzo para firmar un 9; sin embargo, hay un espacio que tenemos hasta el 31 de enero, no vamos a hablar de nombres, porque hay varias opciones. Si nosotros mencionamos un nombro generamos expectativa en la afición y si se nos cae, imagínense... Yo evitaría mencionar nombres. Si es un 9 es el objetivo, adelante, si pasa algo más de aquí al 31 de enero, podríamos estar hablando de otro puesto.

Hay momentos... vámonos al ejemplo de Joel Campbell, en algún momento se dio un contacto con don Joseph Joseph y le dice que Joel, nos gustaría que seas parte de este proyecto, por ahí en otros momentos ha participado algún otro director como Tomás Guardia, quien conoce a mucha gente. Tenemos a Javier Santamaría, quien ni siquiera cumple un año de haber llegado al país. Eso nos permite poder tener conversaciones con representantes o jugadores. No es anormal que eso suceda, lo importante es que conforme pasa el tiempo y don Javier se vaya asentando en el puesto, las negociaciones las siga manejando la figura del gerente deportivo, eso es lo correcto.

La Liga depende de un presupuesto ya establecido que se aprueba en la asamblea. Tenemos dentro de pocos días otra asamblea y ahí la asamblea pide cuentas. La Liga no es de nosotros, es de todos los asociados.

Estamos en un mercado de oferta y demanda, si alguien habla de cifras es muy posible que la Liga ni siquiera vuelva a ver, como les dije, no vamos a decir nombres. Hasta donde yo entiendo las negociaciones se manejan en México, es lo que yo entendía, pero no lo puedo asegurar que eso sea así.

No tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones. Siempre dice que él sabe más de fútbol, que nosotros no sabemos nada, que el anterior gerente deportivo era un conquistador o que el presidente de Saprissa lo puso un tío, ya conocemos a Jafet Soto, verdad... Yo creo que es parte del fútbol. Nosotros tenemos nuestro esquema deportivo y nuestra forma de negociar y una vez más, bienvenidos al mercado de la oferta y la demanda. No quiero hacer ningún comentario en contra de Jafet, él tiene mucha experiencia, es un hombre de fútbol, ahora que está en la Federación, le hará muy bien al fútbol de Costa Rica, puedo decir que nosotros tenemos nuestra forma de trabajar, respetamos la de los demás. Tenemos suficiente experiencia y material para manejar temas deportivos.