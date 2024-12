Marco Vásquez: “Vamos a hacer implacables con el tema de seguridad”

La seguridad ha sido todo un tema para el juego de este viernes a las 6 p. m. en el estadio Morera Soto, por la vuelta de la Gran Final entre Alajuelense y Herediano.

Por todo lo que ha surgido en los últimos días como un pequeño grupo de fanáticos golpeando portones del Morera Soto, cuentas en redes sociales difundiendo mensajes violentos y unas paredes rayadas por las cercanías del CAR, en la Liga afirman que serán implacables.

Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva manuda, tocó este tema en una entrevista en Teletica Deportes Radio.



—¿Cómo manejan ustedes el tema de los grafitis en las cercanías del CAR y amenazas en redes sociales?



Nosotros nos pudimos a investigar páginas donde hay comentarios y amenazas. La 12 se ha desligado de esto. Ellos, inclusive, un grupo de ellos, estuvieron conversaron con un grupo de jugadores antes del partido en Santa Bárbara.



Hay páginas que nacen y se deshacen, luego ya no están. Vamos a hacer implacables con el tema de seguridad. Tenemos 250 efectivos de seguridad privada para el partido.



No podemos tapar los ojos y los oídos ante este tipo de amenazas. Tenemos que tomar muy en serio esto.



Tenemos cámaras instaladas en el estadio también para ver lo que sucede antes, durante y después del partido.



—Si algo ha tenido la Liga es que es recurrente en finales, pero los conatos de disturbios llevan a que empiecen el otro torneo afuera del Morera Soto: ¿Tienen identificadas a estas personas?



El tema de los aficionados a los que se le prohíbe la entrada lo maneja don Aquiles Mata. No siempre se logra identificar a la persona que lanza un objeto, pero tenemos las cámaras y los mismos aficionados que nos ayudan a identificar.



Tenemos personas que han sido vetadas, hay un tema legal detrás de todo esto. Sí podemos impedir el ingreso al estadio precisamente por ese conocimiento de que han ocasionado problemas en el pasado.



—Los últimos incidentes no vienen de La 12, son de personas que está en Palco, en gradería de Sector Sur y gradería Sector Este…



Sí… usted no lo ve en otros equipos, La 12 haya buscado al equipo en el hotel en el partido anterior para indicar el apoyo independientemente del resultado, se han desligado de los grafitis. Me hace pensar y creo que es justo… sabemos que hay muchos eventos que han venido desligado otros lados. No quiero decir que no haya algún infiltrado o lo que usted dice es cierto, hemos identificado de todos los sectores.



—¿En el sector Este ubicaron una malla, eso se mantiene o tienen previsto ampliarlo a otros sectores?



Se mantiene para este partido, para evitar haya lanzamiento de objetos.



—¿Qué medidas se toma para ingreso al estadio y que no se atrasen las personas en la entrada al Morera Soto?



Las puertas se abrirán a las 3 p. m. Todo está vendido.

