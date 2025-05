Marco Vásquez sobre polémica acción: "La mano es muy clara, no hay duda"

La semifinal entre Alajuelense y Puntarenas FC marcha 0-0 en el marcador global, pero hubo una acción que pudo haber cambiado el resultado del partido como fue una mano en el área porteña que el árbitro Adrián Chinchilla y el VAR determinaron que no era penal.

Teletica.com conversó con Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva, rojinegra sobre el tema.

—¿Cómo vio esta acción de mano en el área de Puntarenas FC?

Vea, hemos hablado mucho acerca del arbitraje en los últimos años en Costa Rica y ahora que entró el VAR, algunos asumimos que iba a ser la solución a todas las polémicas que se dan alrededor del arbitraje. Sin embargo, el VAR, a pesar de que ha venido definitivamente a mejorar la toma de decisiones en el arbitraje, sigue teniendo un ingrediente que es la opinión, sigue teniendo el ingrediente de la decisión del árbitro o del grupo de árbitros que están alrededor de, digamos, de un partido con el VAR.

Entonces, se pueden dar este tipo de situaciones. Lo hemos comentado ya en diferentes oportunidades, pero sí, sí sigue siendo un tema que es, en algunos casos, controversial.

—¿Para ustedes fue penal?





Sí, hay una mano clara, hay una mano clara en el área. Escuché por ahí de que alguien había mencionado algo acerca de un fuera de juego y los analistas que escuché durante la noche y hoy por la mañana, pues, decían que no había habido ningún fuera de juego y que efectivamente era penal. La mano es muy clara, no hay duda.





—Don Marco, precisamente por este tipo de acciones como esta mano, uno creería que es casi imposible que el VAR no vea eso, pero ¿Qué valoración hacen ustedes de la apreciación del VAR?



Yo lo que espero es que este sea un tema de análisis de la Comisión de Arbitraje. Sé que están haciendo un trabajo importante para mejorar este tipo de factores decisivos en los partidos. Yo lo que le puedo decir es que esperaría que, en lo que resta de este proceso final del campeonato, las cosas mejoren y que podamos tener, digamos, un arbitraje, por supuesto con la incorporación del VAR en los partidos, arbitrajes en donde no incida en las decisiones arbitrales, sino que sea, pues, lo que se espera del VAR, que sea algo correcto y justo.



—¿Pedirá Alajuelense que no se le nombren algunos árbitros en estas instancias?





No, no, no, de ninguna manera. Nosotros creemos en la buena voluntad y la honradez de los árbitros y, por supuesto, confiamos en la Comisión de Arbitraje, que se van a analizar este tipo de situaciones y se van a tomar acciones correctivas, pero no, como institución, no creemos que sea en este momento correcto solicitar algún proceso ni mucho menos.





—¿Qué sabor de boca deja este tipo de arbitrajes? Máxime cuando el partido queda 0-0 y, por supuesto, que una acción así puede incidir incluso en el resultado global de una serie porque al final el club puede verse muy perjudicado por esto...





Le digo honestamente, hemos visto cómo se han favorecido en algún momento algún equipo y en otro momento otro, o se ha afectado a algún equipo u a otro. Y yo creo que estos son temas de ajuste, de entrenamiento, de capacitación, de que la Comisión de Arbitraje vaya ahondando más en este tema del VAR y su uso correcto en el país.