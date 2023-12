Marco Vásquez: "Lograr el título hoy le puede dar al aficionado la sensación de recuperación"

“Es una llamada de atención para todos, es un resultado que no esperábamos. Hemos tenido buenos resultados en contra de Herediano, era de esperar que tuviéramos un buen resultado. Sorpresivo, pero no creo que los planes cambien. No hay tiempo para lamentarnos, para llorar, lo único que tenemos al frente es la oportunidad de sacar un campeonato hoy y de darle vuelta a un marcador que no va a ser nada fácil. Es un golpe y hay que admitirlo y ahí es donde empiezan las cosas a mejorar”, sentenció.