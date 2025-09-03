Marco Vásquez es el nuevo gerente general de Alajuelense
Vásquez se desempeñaba como vocero de la Junta Directiva.
Vásquez se desempeñaba como vocero de la Junta Directiva y ahora ocupará el puesto de Manuel Zamora.
El dirigente cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Negocios Internacionales en San Diego, California 1991.
Llegó a la Liga en al año 1997 - hace 28 años - a trabajar en una comisión de mercadeo y comunicación en la administración de Mario Chacón.
Fue director con Rafael Solís, Rafael Ortiz, Rafael Alfaro, y Jorge Hidalgo. Director y Gerente General en la administración de Raúl Pinto, y Gerente General en la administración de Fernando Ocampo. Vocero institucional en la administración de Joseph Joseph.
Además, fue director de la Cámara de Comercio de CR 2011-2014. También Punto Rojo S.A. empresa alajuelense del 2000-2014, cuando entró como Gerente de Comercialización en 2000 y en 2004 lo nombraron Gerente General de la distribuidora en Costa Rica con el recargo de los negocios internacionales.