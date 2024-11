Marco Vásquez: "El liguismo está golpeado, pero no nos podemos quebrar"

El vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, Marco Vásquez, conversó largo y tendido con Teletica Deportes Radio en la previa del juego entre la Liga y Sporting FC.

El tema central fue el clásico que perdió Alajuelense 3-0 en La Cueva ante Saprissa el fin de semana pasado.

Estos fueron los temas y las declaraciones más destacas de Vásquez:

Clásico: Hay objetivos muy claros, inquebrantables porque seguimos fuertes a pesar de todo.

Multa a Guimaraes por llegar tarde a conferencia y las declaraciones del técnico: Las reglas son las reglas, no puedo dar un criterio si la regla fue aplicada correctamente, si eso fue así y el reglamento lo dice, no tengo mucho qué decir... Me parece que ante la situación que se vivió, el marcador, la forma en que perdimos, es absolutamente normal que haya una sensación de molestia, incomodidad, a pesar de eso me parece que Guima responde las preguntas correctamente.

Perder en La Cueva: Las estadísticas no mienten, los números son claros, esa es una deuda, es una meta que hay que establecernos, darle vuelta a este torneo particular que tenemos con Saprissa. Los clásicos son aparte y es una realidad, no vamos a tapar el sol con un dedo, no imaginé que fuéramos a perder de esa forma, pero estamos con los objetivos bien claros de lo que tenemos que hacer. Teníamos 27 partidos invictos, eso no nos garantizaba el campeonato, pero perder un partido tampoco lo descarta. No podemos decir que como perdemos un partido ya hay que descartarnos. He escuchado programas de radio donde nos despedazan, hoy pasamos de ser el favorito a ser el trapito de dominguear, pero esta institución tiene objetivos inquebrantables.

Mensaje a la afición: Las grandes instituciones tienen que estar preparadas para estos momentos, para digerir la pérdida y levantarse. Hay que asumir las responsabilidades y hacer las cosas bien.

Sentido de pertenencia: En los años anteriores, la Liga tomó algunas decisiones con respecto a la salida de jugadores, se trajeron del exterior o de otros equipos, ese es el fútbol internacional, yo lo que le digo a la gente es: 'Bienvenidos al fútbol internacional'. La gente nos habla del CAR, el CAR es mucho más que eso, es un proyecto social, es un proyecto que trasciende los resultados en una cancha. Hemos hecho ese trabajo y hemos vendido a jugadores del CAR, son épocas que pasan las instituciones. Hemos traído a Javier Delgado, a Óscar Ramírez y nuestra idea es trabajar a ese nivel para el riñón manudo.

Fichaje de Iago Falque: Hace pocas semanas, Falque era de las mejores contrataciones que habíamos hecho en la Liga, hace pocas semanas otros jugadores que hemos traído eran jugadores importantes dentro de la institución y hoy por las lesiones deja de serlo... Yo creo que las decisiones fueron buenas, es un buen jugador, lamentablemente el tema de las lesiones lo ha tenido separado del grupo y se volvió a lesionar en el clásico. Hay que ser un poquito justos con el discurso que se manejó, que se dijo que todos los extranjeros que se trajo en esta institución están aportando. Yo esperaría que salga del bache de lesiones y pueda ayudarnos de las etapas finales de los torneos.

Poco público ante Sporting FC: Hoy es un día donde el liguismo está golpeado, vea las gradas del estadio, no tenemos gente hoy, la gente revivió fantasmas, tenemos un cuerpo técnico de lujo, tenemos asistentes en el área física, deportiva, que han venido a sumar y a darle a esta institución un valor agregado. Entiendo la sensación, yo la viví el sábado, también me sentí bastante mal, pero hoy es un día para volver a ver hacia adelante, tenemos que darle valor a la palabra inquebrantable, no nos podemos quebrar.