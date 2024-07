Marco Vásquez: "Cada vez que escucho a don Vladimir hablar, doy gracias que viene el VAR a Costa Rica"

El vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, Marco Vásquez, armó la primera polémica entre morados y manudos de esta temporada.

Vásquez tuvo un claro mensaje para Vladimir Quesada, técnico morado, Mariano Torres y David Guzmán.

"Lo que sucedió con Mariano fue con el árbitro, no con Alajuelense, nosotros no tenemos nada... la única pregunta que yo tengo y que se la podemos hacer a don Vladimir es: hay un reglamento diferente para Mariano, hay un reglamento diferente para Guzmán o estamos todos bajo el mismo reglamento, porque salir hablar del arbitraje y obviar esas cosas que se están dando no me parece que sea justo", comentó Vásquez en la transmisión de Teletica Deportes Radio. del partido entre la Liga y Santos (2-1).