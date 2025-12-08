Marcelo Sarvas: “Son dos torneos diferentes, no hay favoritismo”

El asistente tecnico de Alajuelense, el brasileño Marcelo Sarvas, analizó la semifinal ante Liberia, que comienza este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.



La mano derecha de Óscar Ramírez estuvo en el día de medios de la Unafut, realizado este lunes en el Parque de Diversiones.



Estas fueron las reacciones más destacadas de Sarvas:



Formato: La fase regular se hizo muy bien, jugando bien, pero la fase final es un torneo aparte, lo que hicimos nos dio la ventaja de cerrar en casa y hacer las cosas bien. Son dos torneos diferentes y creo que va un poquito por el lado de que no hay favoritismo ni equipo que esté delante de otro.



Jóvenes: La Liga y el CAR hacen un gran trabajo con los jóvenes. Estamos trabajando bien con los muchachos. Fue algo muy gratificante verlos jugar el partido pasado. Eso nos da más confianza para seguir trabajando con lo que estamos haciendo en el CAR con los entrenadores de liga menor.



Washington Ortega: Está en cancha, entrenando, es difícil decir si va a estar para el primer partido, la evolución es diaria, es difícil decir si va a estar o no y ahí quedará la sorpresa.



Cerrar en el Morera: Es bueno cerrar en casa, pero pasamos por situaciones en Concacaf donde cerramos afuera. Es difícil hacer un pronóstico, tal vez en la fase regular se pueden planificar más cosas. Cuando son finales hay que ver todo lo que pasó en el primer partido, la ventaja de cerrar en casa es que está la afición en su cancha, todo va a depender mucho del primer partido.



Óscar Ramírez: Óscar se preocupa mucho por el trabajo diario, es el trabajo más difícil, no es la cancha, es el día a día, como tener a los 28 jugadores motivados y listos para jugar, es el trabajo más difícil que tenemos. Tenemos líderes y capitanes que lidian muy bien con el día a día.



Cumpleaños de Óscar Ramírez: Cumple años hoy y se le hizo el túnel a él, Celso le pegó en la espalda (risas). Óscar no cambia, es muy transparente, se cuida mucho lo que habla, le gusta enfocarse en lo táctico que tanto le encanta. Para mí ha sido un placer trabajar con él y con todo el cuerpo técnico.



De los últimos 7 torneos en que terminaron líderes, por qué pensar en que este es: Yo no estaba acá, yo acompañé de lejos, miré muchos partidos y hablaba con Óscar Ramírez. Pasaron algunas cosas durante el partido. No podemos cambiar lo que estamos haciendo hasta hoy. La fortaleza de nosotros es defender bien y atacar con nuestros recursos. Tenemos constancia, regularidad y sentido de grupo, no podemos cambiar porque eso fue lo que nos trajo hasta acá.



Mentalidad: Yo creo que lo que podemos aportar son experiencias de vida. La experiencia te lleva a cometer menos errores, a entender más los caminos de la vida o el fútbol. Todo eso previene para que usted no cometa los errores. Dentro del grupo hay jugadores con experiencia y el cuerpo técnico también.

