Marcelo Sarvas se marcha de la Liga

El brasileño Marcelo Sarvas dejará Liga Deportiva Alajuelense luego de un semestre muy ganador en el que formó parte del cuerpo técnico liderado por Óscar Ramírez.

Sarvas recibió una oferta muy importante en el extranjero, específicamente del St. Louis City de la MLS, situación que lo llevó a presentar su renuncia del club manudo para emprender esta nueva etapa profesional.

El exjugador manudo llegó al club rojinegro como asistente técnico del "Machillo" para este 2025 y fue pieza importante para ganar la Recopa ante el Club Sport Herediano, el tricampeonato de Centroamérica y el título nacional número 31.

De esta forma, Ramírez tendrá que buscar un nuevo asistente para el certamen de Clausura 2026 y para competir a nivel internacional en la Copa de Campeones de Concacaf.

Anteriormente, la Liga también anunció la salida del jugador Diego Campos.



