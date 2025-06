Marcelo Sarvas regresa a la Liga: "Yo entiendo la presión de la afición"

El brasileño Marcelo Sarvas está de vuelta en Costa Rica y es el nuevo asistente técnico de Óscar Ramírez.

En pleno inicio de labores, Sarvas brindó una amplia entrevista al departamento de prensa de la Liga.

Estos fue todo lo que dijo Sarvas:

Regreso: Es inevitable decir que creo que este era el momento. Siempre tuve en mi corazón que regresaría a la Liga un día, pero nunca vi el momento correcto. Hoy, con Óscar como entrenador y las personas que están alrededor, creo que todo salió bien. Las puertas se abrieron, la negociación fue algo muy sencillo para ambas partes. Regresar a Costa Rica es un sueño, es algo que quiero vivir. Estoy muy emocionado, contento. Poder lograr lo mismo que logré cuando estuve acá 14 años atrás. Lograr los mismos campeonatos, vivir el juego con la afición, el cariño, el calor. Y estar ahí abierto y a disposición de los jugadores hoy.

Estuvo un año pero dejó huella: Bueno, yo creo que... Yo ya hablé de eso. Cuando vine por primera vez, yo quería parar de jugar fútbol porque estaba en Europa y ya no tenía más ganas de jugar fútbol. Cuando regresé acá, pude vivir lo que es la esencia del fútbol. Ganar, perder, la presión, jugar con la afición, entonces esa pasión. Es lo mismo ahora, yo quiero vivir lo mismo. Yo entiendo la responsabilidad, porque cuando se habla de la Liga, con la estructura que tiene hoy, que cambió el club, la estructura del club es completamente diferente de cuando yo estaba acá. Todo lo que tiene hoy la Liga, yo entiendo la presión de la afición que quiere jugar por títulos, que quiere ganar. Entonces creo que tenemos todo para hacerlo y eso es lo que vamos a buscar en este torneo.

Óscar Ramírez: Óscar tiene su lado muy sencillo de persona, que es lo más cautivante. Es una persona que se preocupa mucho con el ser humano, con su cuerpo técnico, con los jugadores. No solamente dentro de la cancha, sino en el entorno. Entonces Óscar sigue lo mismo y es lo que tiene de más bonito en él. En la parte del fútbol, el fútbol se ha modificado. Entonces yo creo que el papel mío hoy es entender lo que quiere Óscar para que nosotros, no solamente Óscar como guardia de la Comisión Técnica, para que nosotros podamos pasar el mismo mensaje para los jugadores y extraer lo mejor de los jugadores. Creo que Óscar sigue la persona que es y ha evolucionado más con el fútbol.

Llegada a la Liga: Bueno, primero tengo que acostumbrarme con el profe porque allá en Estados Unidos no teníamos tanto esta formalidad, la verdad. Es algo muy lindo que tenemos acá, el cariño con las personas y el respeto. Entonces no tengo problemas, pero la relación mía siempre fue la cancha. Me estoy acostumbrando mucho con el profe. La negociación se dio muy simple. No tuvimos muchas idas y vueltas. Este es el contrato, tiene ganas de venir. Hablé con la familia y en tres días ya estaba todo listo. Entonces creo que se unió el regreso de Marcelo a la Liga con las ganas que tenía de regresar y todo salió muy bien.

Entrenamiento: Yo vengo de un fútbol que es diferente. El fútbol americano es diferente al fútbol latino, pero yo también tengo en mente el fútbol brasileño, que es lo mismo. Yo pienso que aquí el jugador es mucho más técnico, más especializado en la parte técnica, la parte individual, se sobresale el conjunto. Entonces lo vi muy buenos jugadores hoy. Creo que vamos a trabajar la parte del conjunto, que es la parte del grupo. Pero la Liga está bien posicionada para pelear por los títulos que tiene que pelear.

Trabajo: Son los factores que tenemos que cuidar bien, que es la parte física. Porque esto es lo más importante, la de los entrenamientos para que no se lesionen. Porque tenemos un calendario muy extenso con muchos partidos, empezando en agosto. Tenemos, si no estoy engañado, seis o siete partidos en agosto. Entonces la parte física, cuidar de los jugadores, la carga.

Y lo introductorio, la parte táctica del equipo. Tenemos que, paso a paso, poner el estilo de juego, lo que queremos, y transmitirlo bien específico, bien claro, para que se entienda. Creo que estamos en un camino bien, las cosas están bien planificadas. Las personas que están trabajando con los jugadores son bien capaces. Paso a paso, día a día, semana a semana, y ver el resultado de los partidos.

Como en casa: Sí, sin duda. Esta parte de adaptación fue lo más fácil porque hoy estoy sin mi familia acá, por el tema de la mudanza. Tengo un hijo que ya está yendo al colegio allá en Estados Unidos, a la universidad. Mi familia se quedó, mi esposa y mi hija están en Estados Unidos. Y la falta que hace la familia es muy grande, pero el cariño de las personas acá en el car y en el entorno, me hace sentir en casa, y ahí sufrir un poquito de este calor que hace falta a la familia.

Afición: Quería primeramente agradecer por el cariño, las redes sociales, acá en Costa Rica. Y quería decir la parte mía, yo voy a hacer lo que tengo que hacer por el equipo, por los jugadores, por la Comisión Técnica, por el club, para que este año salgamos campeón. Y pedir a la afición que esté en todos los momentos, como siempre lo hizo con los jugadores, en la cancha, en las buenas y las malas, que vamos a pasar por momentos difíciles. Pero nos preocupamos mucho porque son el 12º jugador, sin duda.