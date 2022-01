Marcel Hernández, un fichaje bomba que nunca explotó

El 11 de enero del 2021 con bombos y platillos Alajuelense anunció la llegada de Marcel Hernández al equipo. El fichaje, de los conocidos como bomba, le daba a los manudos unos de los jugadores más codiciados del medio local, pero doce meses después el paso del cubano por el Morera Soto no será recordado por las explosiones.



Al ver los números del atacante con la casaca rojinegra, queda claro su calidad goleadora, 20 goles en 46 partidos, pero no han sido tiempos felices en la Liga.

Hay que recordar que la llegada de Marcel, junto a la de Bryan Ruiz, Pipo González y Celso Borges, se daban en la búsqueda del título, pero con el isleño en el equipo no hubo trofeos nacionales.

En el Clausura 2021, Saprissa dejaba afuera a los de Lleida en semifinales antes de levantar el cetro y para el pasado Apertura 2021, los morados despachaban a su máximo rival en la final de segunda ronda, antes de caer ante Herediano en la gran final.

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Saprissa lo hace de nuevo: elimina a Alajuelense para avanzar a la gran final Aarón Cruz le tapó un penal a Daniel Arreola al 42'. El meta volvió a ser clave en instancias definitorias.

“En lo personal les quería ofrecer una respetuosa disculpa por el objetivo no alcanzado, les puedo asegurar que tanto nuestra dirigencia, cuerpo técnico, mis compañeros y en general todo el material humano en Liga Deportiva Alajuelense solo trabajamos para ganar campeonato”, escribió Marcel en redes sociales, luego del descalabro ante los tibaseños en diciembre anterior.

Liga Concacaf 2021 fue la única felicidad para los liguistas en los últimos meses, Marcel jugó ante Olimpia y ante Saprissa en la final, pero cuando su equipo tuvo que salir del país por los trofeos internacionales disputados, el cubano no pudo viajar.

En la zaga de Hernández como rojinegro es imposible obviar el juicio que debe enfrentar, y su impedimento de salida del país.

Hernández deberá presentarse el 27 de enero a las 8 a. m. en el Tribunal Penal de Cartago para iniciar el litigio por cuatro delitos de aparente violación contra una menor de edad.

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Marcel Hernández está más cerca de conocer veredicto: juicio iniciará el 27 de enero Raymundo Pérez, abogado del futbolista, confirmó que se adelantó fecha del juicio para el 27 de enero.

Además, situaciones afuera del terreno de juego se han presentado en el último año.

En setiembre pasado, Marcel no ingresó en la derrota 0-1 en San Isidro de El General y su técnico, en ese entonces Luis Marín, dijo que “estuvo enfermo toda la noche y quiso estar dentro del grupo de muchachos para apoyarlos, pero no estaba disponible. No voy a hacer tan estúpido de tenerlo en la banca y no ponerlo, pues es nuestro goleador”.

Tres días después el presidente manudo Fernando Ocampo comentó “que son elementos de camerino que deben quedar ahí y nosotros desde la Junta Directiva pues respetamos y acuerpamos ese tipo de decisiones”, al referirse a una visita no aprobada que recibió el jugador en la concentración.

Al final de esta etapa queda claro que Hernández cumplió como goleador, pero los titulares que generó opacaron cualquier explosión ofensiva.