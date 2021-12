Marcel Hernández se disculpa con los manudos por "el objetivo no alcanzado"

La eliminación de Alajuelense de una nueva final sigue causando todo tipo de reacciones a lo interno del club.

Esta vez fue el cubano Marcel Hernández el que salió a ofrecer una disculpa a la afición por la eliminación ante Saprissa.

“Ya hoy con la cabeza más fría, en lo personal les quería ofrecer una respetuosa disculpa por el objetivo NO alcanzado, les puedo asegurar que tanto nuestra dirigencia, cuerpo técnico, mis compañeros y en general todo el material humano en Liga Deportiva Alajuelense sólo trabajamos para ganar campeonatos”, explicó en una publicación en sus redes sociales.

Precisamente Hernández fue uno de los principales criticados por la afición e incluso miembros de La Doce se encararon con el futbolista el fin de semana anterior cuando quedaron eliminados a manos de Saprissa.

“En lo individual siempre he saltado a la cancha a darlo todo sea de titular o suplente 100% comprometido con mi cuerpo técnico y compañeros y siento que he podido aportar con anotaciones, asistencias a mis compañeros y etc; pero también estoy claro que tengo que seguir trabajando para lograr la excelencia y para eso seguiré necesitando el apoyo que desde que llegué me han dado en esta la institución más grande de todo Centroamérica”, afirmó.

Alajuelense se encuentra en plena restructuración tras quedar fuera de la lucha por el título y ya anunció algunas salidas como la del portero Mauricio Vargas y otras renovaciones.