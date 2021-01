Marcel Hernández: "Estoy impresionado con el trato de todos"

Previo al partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón, el flamante nuevo fichaje de los rojinegros, Marcel Hernández, atendió los micrófonos de Teletica Radio.

En una amplia entrevista, el nuevo delantero manudo aseguró que lo sorprendió el trato que tuvo en sus primeros días dentro del camerino de la Liga.

“Me trataron de buena manera, estoy impresionado por el trato de todos, tanto de la parte administrativa, como del resto de jugadores y eso me deja tranquilo en todo sentido. Ahora me toca responderles a todos con goles y un buen juego”, mencionó el delantero cubano.

El atacante será suplente ante los Guerreros del Sur pese a tener apenas dos días de entrenamiento e incluso podría tener sus primeros minutos vestido de rojinegro.

Marcel Hernández de 31 años fue el fichaje más sonado hasta el momento del mercado para el Torneo de Clausura 2021 tras pasar de Cartaginés a Liga Deportiva Alajuelense.

Los manudos armaron una gran planilla para buscar el bicampeonato, pues también se hicieron con los servicios de Johan Venegas, exsaprissa, el mexicano Daniel Arreola y la recién incorporación de Andrés Gómez.

“Muchos se acercaron y me han recibido de buena manera, no lo esperé mejor. Me habló Bryan (Ruiz), (Leonel) Moreira, (José Miguel) Cubero, es decir, tuve conversaciones con todos también con Johan (Venegas) conversé y uno ve la aceptación del grupo. Ahora solo queda de mi parte ratificar ese apoyo”, añadió.

Hernández sin embargo afirma que vendrá con un rol de aprendizaje y de respetar las normas de su nuevo equipo de trabajo.

“Más que todo el rol será de aprendizaje e intentar nutrirme de estos jugadores que tienen más años que yo en esto y saber cómo están las cosas. Uno tiene que saber a qué viene y buscar siempre sumar y aprender. Yo no he tocado techo pese a tener 31 años”, sentenció.

La Liga y Pérez Zeledón se enfrentarán por la jornada 1 del Clausura a partir de las 8 p. m. en el Morera Soto.

Toda la información estadística del Clausura 2020 la encuentra aquí: https://www.teletica.com/nacional/estadisticas_276368

**Colaboró el periodista de Teletica Radio, Andrés González**