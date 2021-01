Marcel Hernández a su llegada a Alajuelense: 'vengo a crecer'

Agradecido con Cartaginés, pero sabiendo que llega a Alajuelense para luchar por títulos internacionales y sobre todo para crecer en su carrera futbolística.

Así fue presentado Marcel Hernández este lunes con la Liga, club por el que estará las próximas dos temporadas y usará la camiseta número 9.

"Las ambiciones y las metas siguen intactas, pero creo que al llegar a esta institución va a ayudar mucho a esas metas y voy a tener la oportunidad de jugar torneos nacionales y voy a tener la posibilidad de estar en los primeros lugares y estar luchando por títulos, todo eso influye.

"No hubo espacio de despedirme de la forma que quería, pero por el corto espacio, uno tenía que llegar acá y estaba la presentación y eso costó mucho.

"Más allá de ser líder o no, uno tiene que venir con la humildad de trabajar y vengo a un club y camerino con mucha trayectoria, y ellos pondrán su función.

“Sé que llego a una institución grandísima y con la mentalidad que vamos a competir a nivel local e internacional, siempre aprendiendo y respetando los códigos del equipo, me enfrentó ante una posibilidad grande y lo entiendo”, mencionó el ariete en su llegada al club.

Hernández aseguró que cuando uno “quiere crecer, uno pone en una balanza este gran proyecto”.

De paso aseveró mostrarse triste por no tener el chance de despedirse como quería de su antiguo club el Cartaginés al que catalogó como “su casa, su familia”.

"Para Cartaginés no tengo palabras de agradecimiento, solo tengo palabras de amor.

“Tengo un poco de tristeza, pues Cartaginés es mi casa y mi familia. Ellos me dieron mucho más de lo que espera y tengo un poco dolor. Comprendo y entiendo su dolor, mis palabras no son de agradecimiento si no de amor”, mencionó el atacante cubano de 31 años.

Actualmente el goleador del pasado torneo tiene medidas cautelares debido a una acusación sobre un supuesto delito de abuso de menores, lo que le impide salir del país.

Sin embargo, el futbolista ha sido sobreseido en dos ocasiones de la causa y esta semana tendrá una audiencia donde todo se podría aclarar, esto lo habilitaría para jugar en Concacaf u otros torneos internacionales.

“La expectativa es alta y un día comentándolo con Agustín (Lleida), yo le dije que creía que la Liga no puede solo trascender en Liga Concacaf, sino también hay que buscar pelear por la Concachampions y esas es la meta que vamos a tener, aunque será difícil.

“La competencia te hace crecer y los atletas profesionales tienen esa competencia siempre y tengo jugadores profesionales y de gran talento a la par, pero bueno uno quiere ganar títulos antes del goleo y eso es lo más importante”, añadió.

El futbolista aseveró que aún no ha podido hablar con sus nuevos compañeros de equipo ni tan siquiera con el técnico Andrés Carevic.

Además, alabó los fichajes de la Liga para el próximo Torneo de Clausura 2021 donde formará una temible dupla ofensiva junto a Johan Venegas y se volverá a topar con su excompañero en el Cartaginés, Jurguens Montenegro.

“Tuve la oportunidad de jugar con Jurguens en el Cartaginés y ansío volver a tenerlo como compañero. Alex López me va a nutrir muchísimo y seguramente en la línea de todos los jugadores me voy a adaptar bien.

“Con Johan Venegas tengo las mejores sensaciones y en el partido ante Saprissa le pedí su camisa, pues es un gran jugador que me va a fortalecer mucho en el crecimiento profesional y que me va a hacer crecer también como persona”, concluyó.

La directiva rojinegra espera inscribir a Marcel Hernández en los próximos días para poder contar con él lo más pronto posible, ya sea en el debut ante Pérez Zeledón el próximo jueves o bien en la fecha 2.