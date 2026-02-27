¡Manudos, tomen nota! Alajuelense ya conoce los horarios para enfrentar al LAFC en Concacaf

La Concacaf dio a conocer el día y los horarios de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los ocho enfrentamientos de octavos de final, cada uno a dos partidos, se disputarán entre el 10 y el 12 de marzo (partidos de ida) y el 17 y el 19 de marzo (partidos de vuelta).

En dicha fase, Alajuelense, actual campeón de la Copa Centroamericana, enfrentará a Los Angeles FC en una sede que abrirá en la ciudad angelina y cerrará en el estadio Alejandro Morera Soto.

El primer partido será el martes 10 de marzo en un horario bastante particular, a las 10 p. m. hora de Costa Rica (8 p. m. hora local) en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Mientras que el partido de vuelta será el martes 17 de marzo a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

De pasar a los cuartos de final, la Liga disputaría sus partidos ante el ganador de la fase entre el duelo de mexicanos de Cruz Azul y Monterrey.

Esa sería de cuartos de final está programada para disputarse entre el 7-9 de abril (ida) y 14-16 de abril (vuelta).

Las semifinales serán el 28-30 de abril (ida) y 5-7 de mayo (vuelta); mientras que la gran final a partido único será el 30 de mayo.



