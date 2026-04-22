¡Manudos, prendan velas! Estos son los "milagros" que necesita la Liga para entrar a semifinales

Cartaginés y Liberia sacaron sus victorias este martes y empujaron aún más a Alajuelense al borde del precipicio.

El panorama no cambia mucho para los manudos de cara al juego de este jueves ante Puntarenas FC, pero lo cierto es que los deja con probabilidades muy limitadas y sin depender de sí mismos.

Es decir, la Liga puede llenar de goles a los porteños y el próximo domingo al ya clasificado Liberia y aun así no estarían clasificados.

Los manudos tienen 23 puntos y un partido menos.

Saprissa, cuarto puesto, tiene 28 unidades, pero jugará este miércoles ante Guadalupe FC; mientras que Cartaginés llegó anoche a 29 puntos como los únicos a los que podría robarles su lugar.

Liberia y Herediano ya están completamente clasificados a semifinales.

Así que el rumbo de Alajuelense depende de Guadalupe FC como principal aliado.

Los caminos de Alajuelense.

El escenario de la Liga comienza a gestarse desde este miércoles, cuando los guadalupanos visiten el Ricardo Saprissa (8 p. m.).

Una derrota morada a manos del urgido Guadalupe ayudaría más al milagro rojinegro, aunque los visitantes únicamente registran una victoria el 20 de enero del 2019 por la jornada 3 del Clausura.

A esto habría que sumarle que los manudos consigan dos victorias ante Puntarenas y Liberia.

Otro de los escenarios es ganar ambos juegos y que Saprissa pinche ante Puntarenas en la última fecha.

Finalmente, la tercera posibilidad es que, si Guadalupe no logra derrotar al Saprissa, al menos lo haga con Cartaginés el domingo en el cierre de la fecha y en su propia cancha, un partido que incluso serviría como despedida de la máxima categoría.

De momento, los manudos deberán sacar su tarea este jueves ante Puntarenas, pues un empate o derrota ya los alejaría lo suficiente de la clasificación.

Lo que necesita la Liga para clasificar:

-Ganar ante Puntarenas FC y Liberia y que Guadalupe derrote a Saprissa y/o Cartaginés.

-Ganar ambos juegos y que Saprissa no gane sus últimos partidos ante Guadalupe FC y Puntarenas FC.

-Ganar los dos partidos restantes y que Guadalupe FC le gane a Cartaginés.







