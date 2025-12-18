Manudos llaman a mantener la calma tras empate en casa de Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense dio un paso firme hacia la copa 31, tras empatar 2-2 la noche de este miércoles en Tibás ante Saprissa.

La vuelta, que se juega este sábado en el Morera Soto, puede ser la jornada en la que los manudos rompan una racha sin campeonatos de Primera División.

A pesar de esto, los propios rojinegros llaman a la calma de cara al cotejo.

“No va a ser fácil porque hay un gran rival al frente y hay que estar muy atentos. Estamos capacitados para enfrentar el partido y estamos respaldados por la afición”, explicó el volante Alejandro Bran, quien puso en el tanteador una de las dianas erizas.

“Apelar a la cordura, a la mesura: tenemos un digno rival que se va a jugar la última opción para disputar una gran final. Es un gran rival, es un histórico y no nos podemos ir encima; tenemos que ver cómo planteamos, pero luego de hoy tenemos un poco más de luz”, comentó el entrenador Óscar Ramírez.

La Liga se ha mostrado como un equipo fuerte en casa, pero hombres de experiencia como Celso Borges saben que cerrar la serie no será sencillo.

“Hay que hacer un partido bueno allá para sacar la serie. No es fácil estar en estas instancias y hay mucha ansiedad por hacer las cosas bien. Hay que tener tranquilidad, falta por jugar”, remató Borges.