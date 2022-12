Manfred Ugalde: "En La Sele queremos estar todos"

"Obviamente que he hecho todas las divisiones menores, he estado en la Selección Mayor, vi todos los partidos, con el tema de rendimiento no me toca a mí, en La Sele queremos estar todos, es poner las cosas en manos de Dios", dijo el volante tras tocar suelo costarricense.

Y agregó: "Solamente estoy pensando en el club, vengo a disfrutar estos días con mi familia y con el equipo. Solo Dios sabe qué tiene para mi futuro"