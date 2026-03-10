Malcom Pilone se perderá nueve meses tras lesión de rodilla

El volante Malcom Agustín Pilone, de Alajuelense, estará fuera de las canchas durante nueve meses.

El futbolista sufrió una lesión en su rodilla: “una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”, detallaron los erizos.

“Será intervenido quirúrgicamente esta semana. El tiempo de recuperación será de un aproximado de 9 meses”, añadieron.

Pilone se unió a los manudos al inicio del Clausura y hasta el momento ha jugado en ocho partidos, tres como titular. Además, suma 262 minutos con Alajuelense, de acuerdo con los datos de la Unafut.