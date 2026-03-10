Liga Deportiva Alajuelense
Malcom Pilone se perderá nueve meses tras lesión de rodilla
El volante llegó a la Liga este semestre, proveniente de Liberia
El volante Malcom Agustín Pilone, de Alajuelense, estará fuera de las canchas durante nueve meses.
El futbolista sufrió una lesión en su rodilla: “una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”, detallaron los erizos.
“Será intervenido quirúrgicamente esta semana. El tiempo de recuperación será de un aproximado de 9 meses”, añadieron.
Pilone se unió a los manudos al inicio del Clausura y hasta el momento ha jugado en ocho partidos, tres como titular. Además, suma 262 minutos con Alajuelense, de acuerdo con los datos de la Unafut.