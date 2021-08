Luis Marín: "Si Faerrón hace lo que le pido estará para grandes cosas"

El técnico Luis Marín le marcó la cancha a Fernán Faerrón en Alajuelense y el jugador se soltó a jugar ante el Herediano convirtiéndose en la figura del triunfo 4-1.

Marín explicó que habló con el futbolista y que será evaluado a partir de lo que haga desde ahora y no por su pasado.

“Conversamos con él y me parece que es un excelente jugador, es joven y con gran futuro y si él hace lo que yo le pido en la parte futbolística y de comportamiento, que es lo que hace a un profesional, pues él va a hacer grandes cosas. Le hemos puesto los puntos y lo vamos a medir desde el momento que llegamos, no nos interesa lo que pasó antes”, indicó Marín en conferencia de prensa.

El propio futbolista también aseguró que está dispuesto a hacer lo que le diga el nuevo cuerpo técnico.

“Yo me siento cómodo en cualquier posición y en donde el profe me ponga, siempre me voy a matar en la cancha”, indicó en declaraciones a FUTV.

Por su parte, el estratega rojinegro destacó la importancia del triunfo ante el Herediano para el ánimo del equipo.

“Es un golpe anímico importante y es un triunfo que necesitaba mucho el equipo por los resultados del pasado, así que una victoria como estos de la forma en lo que lo hicimos nos ayuda mucho para lo que viene”, explicó el técnico.

Marín calmó a la feligresía manuda ante la lesión de Ruiz quien salió de cambio al medio tiempo.

“Es una pequeña recarga en el aductor y hay que revisarlo, no es grave, pero la recuperación no es la misma de un muchacho a un jugador como Bryan, habrá que esperar si es bueno o no llevarlo a Selección Nacional”.

Ahora Alajuelense enfrentará a Guanacasteca a mitad de semana en lo que significará el retorno de Marín al banquillo tras dos juegos sin poder estar presente en la cancha por suspensión.

“Espero volver a la dirección técnica, no es fácil estar fuera pues uno está más cerca de los jugadores y será un rival complicadísimo para nosotros”, concluyó.