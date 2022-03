Luis Marín acusa a Alajuelense de querer "borrarlo" de la historia del club

El emblemático exjugador y extécnico de Alajuelense Luis Marín publicó en sus redes un extenso mensaje en el que acusó al club de quererlo "borrar" de la historia.

Esta reacción se generó luego de que este jueves, los rojinegros publicaran una fotografía con el mensaje "históricos capitanes", pero no estuviera el que levantó más títulos: Marín.

Imagen que Alajuelense eliminó de sus redes sociales. Foto: Alajuelense



Por lo anterior, el entrenador publicó en su Facebook un mensaje en el que brinda algunas revelaciones.





"Veo en la fotografía a grandes jugadores y buenos compañeros que también tuvieron la oportunidad de dirigir al club en determinado momento, teniendo aciertos y desaciertos en sus resultados, y me alegro de que no por eso, recibieran el desmérito de ser eliminados de la historia de la institución", publicó Marín.

Desde la óptica del exfutbolista, esto podría ser una represalia del equipo luego de haber externado algunos comentarios.

"Públicamente he dicho que fui totalmente utilizado en mi contratación como entrenador del equipo, para sacarlo de los últimos puestos en medio de múltiples obstáculos, mientras llegaba el técnico que ya tenían, contratado y establecido para dirigirlos posteriormente y esa fue la razón real por la que mi contrato se limitó a 52 días y no se me dio el tiempo para dirigir, que ahora sí, se le está brindando al técnico actual", citó el excapitán.