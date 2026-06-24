Luis Díaz fue operado por ruptura de ligamentos del tobillo

El jugador Luis Díaz deberá ser operado tras una lesión de ligamentos en el tobillo, así lo informó el club mediante un comunicado de prensa.

"Luego de sufrir un fuerte trauma producto de una jugada accidental durante un entrenamiento, el futbolista Luis Díaz presentó una ruptura de ligamentos en el tobillo", comunicó el equipo rojinegro.

El jugador tuvo que ser operado este miércoles.

"El tiempo estimado de recuperación se determinará de acuerdo con su evolución", añadió el conjunto erizo.



Díaz fue uno de los fichajes del equipo para la próxima temporada.