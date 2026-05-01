Los números de Óscar Ramírez en su reciente paso por Alajuelense

Este viernes, Óscar Ramírez se hizo a un costado y dejó el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense.

Estos son los números del Macho en su más reciente paso por el Morera Soto.

Campeonatos:

Apertura 2025

Recopa 2025

Copa Centroamericana 2025

Balance:

65 partidos

30 victorias

21 empates

14 derrotas

El domingo anterior, cuando los manudos quedaron oficialmente fuera de las semifinales del Clausura 2026, Ramírez dijo que le quedaban dos semanas de trabajo.

El plazo fue menor por decisión propia, de acuerdo con lo informado por los rojinegros.

“El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso”, explicaron este viernes.

Ese es el primer movimiento que se da en la institución tras lo sucedido y claramente no será el último.