Los errores que condenaron a la Liga: así se gestó una temporada para el olvido

Malos fichajes, fatiga acumulada, bajo nivel de figuras, indisciplina y lesiones formaron parte de un Clausura 2026 para el olvido para Liga Deportiva Alajuelense.

En enero la Liga era el candidato número uno al título y hoy quedó todo en un completo fracaso al ni siquiera entrar a semifinales.

En solo cinco meses, los festejos pasaron a pesadilla y su técnico Óscar Ramírez pasó todo el torneo encontrando explicaciones al bajón tan drástico, pero hubo varias acciones puntuales que llevaron al fiasco rojinegro.

-Malos fichajes.

Hay que decirlo, a la Liga no le fue bien fichando este semestre y los jugadores que incorporó quedaron debiendo, pero hubo tres casos puntuales.

El primero de ellos fue el de Kenneth Vargas, quien arribó con sorpresa tras quitárselo a su enemigo el Herediano y quien venía efectivamente de no clasificar a semifinales. Solo marcó tres tantos en 11 juegos y se le recuerda más por su escándalo de indisciplina que por lo mostrado en la cancha.

El otro caso es el del mexicano Ángel Zaldívar, pues llegó con bombos y platillos de la Liga MX y apenas cumplió con cuatro tantos en 16 partidos y nunca llegó a hacer dupla con Cisneros.

José Alvarado fue un fichaje sorpresa. Proveniente de Sarchí FC, entraba en los planes como un sustituto de los delanteros para afrontar los torneos, pero casi no tuvo minutos y solo marcó un gol en ocho partidos, demostrando que su nivel está lejos del equipo manudo.

El otro fichaje fue el del argentino proveniente de Liberia, Malcom Pilone, quien no tenía muchos minutos y, cuando los tuvo, se lesionó de gravedad en otro de los problemas que afectaron al equipo y que veremos más adelante.

-Figuras con un bajón de nivel increíble.

La Liga no era la misma del semestre anterior. Pudo ser la acumulación de partidos, el poco descanso o que simplemente el Clausura 2026 no era para ellos; lo cierto es que muchos jugadores no estuvieron a la altura.

El principal caso es el de Joel Campbell. El futbolista más caro del fútbol tico apenas tuvo tintes de su nivel y terminó siendo suplente en el engranaje del Machillo. Muy lejos de su nivel.

Anthony Hernández, el apodado “Pikachu” fue uno de los que más pedía la afición cada vez que iniciaba desde el banquillo, pero en el Clausura no pesó en absolutamente nada y terminó siendo un “correlón” más dentro del equipo. Flojo.

Celso Borges. Sí hay que decirlo, pero el capitán de la Liga no fue el mismo del certamen anterior. Tal vez el desgaste del torneo pasado le pasó factura o simplemente no tuvo una buena pretemporada, pero Borges no fue ese futbolista determinante que era capaz de echarse al hombro al equipo y generar juego cuando más lo requerían.

-Actos de indisciplina que pesaron mucho y tuvieron castigos severos.

La Liga tuvo dos actos de indisciplina graves en el último año. Uno el semestre pasado, cuando varios jugadores se vieron enfrascados en una pelea en un bar de un barrio capitalino. El incidente se castigó y tal vez se pasó por alto, ya que se obtuvo el título centroamericano y el ansiado campeonato nacional.

Pero otro acto de indisciplina seguido era insalvable. Alejandro Bran despertó a todo el país en un bochornoso episodio transcurrido en un edificio de apartamentos que lo mostró pasado de copas, perturbando la paz del lugar y casi sin sostenerse.

A esto se le sumó Kenneth Vargas, quien estaba lesionado y se encontraba con Bran a altas horas de la noche tomando en un bar.

La Liga apenas los separó dos semanas del primer equipo (una de ellas fue Semana Santa) y se les dio una multa a lo interno, cuando muchos esperaban una mano más dura al ser el segundo caso en menos de seis meses y sobre todo porque el equipo se jugaba la clasificación. Pero no pasó a más, ambos siguieron jugando y hoy el equipo está fuera. Como dicen, en Costa Rica no hay un escándalo que dure más de tres días.

-Un pésimo arranque del torneo.

Pero ya volviendo al fútbol, la Liga condenó su clasificación al amarrar un pésimo arranque con solo ocho puntos en una primera vuelta para el olvido.

Pese a que se intentó recuperar con varias victorias consecutivas, al final terminó el campeonato como inició, perdiendo ante un Liberia que ya es protagonista por segundo torneo consecutivo.

La primera victoria manuda llegó casi un mes después del inicio del certamen, en la fecha 4 ante San Carlos en casa y por la mínima.

Solo le ganaron a los coleros San Carlos y Guadalupe FC en esa primera vuelta.

-De feria… el hospital.

Por si fuera poco, la Liga tuvo que lidiar con una serie de lesionados poco común que comenzó con su reciente fichaje, Malcom Pilone, quien se perdió todo el torneo.

Luego vino la plaga, Alexis Gamboa se lesionó y su parte era que se perdería la fase regular, pero forzó la recuperación y jugó el clásico, lo que le provocó un desgarro y terminó bajándolo del cierre.

A él se le suma la ruptura de ligamento cruzado de Santiago Van der Putten, su mejor defensor, misma lesión que sufrió Guillermo Villalobos, sustituto de Van der Putten en la zaga, para terminar el calvario hace una semana reportando a Isaac Badilla con una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie.

Lo peor de todo es que casi todas son lesiones de gravedad que tomarán meses de recuperación.

En el torneo también estuvieron ausentes varias semanas Jeison Lucumí y Kenneth Vargas, así como el portero Washington Ortega y el mismo Anthony Hernández.







