Los episodios tensos entre Fernán Faerron y Alajuelense

El defensor Fernán Faerron llegó a Alajuelense el 5 de enero del 2020 y a partir de ese momento el jugador vivió luces y sombras en su relación con los líderes del camerino, Agustín Lleida y el extrenador Andrés Carevic, hasta hoy darse a conocer que no formará más parte del equipo.

En sus dos años con la Liga, el jugador tuvo que escribir algunas publicaciones para aclarar situaciones que se dieron a lo interno del vestuario rojinegro.

En febrero del año pasado, los manudos anunciaron una renovación hasta junio del 2025, pero podría tener las horas contadas en el equipo. ¿Por qué?

​El 22 de julio 2021, el futbolista publicó una carta en la que hacía referencia sobre su temperamento y su relación con los demás miembros del equipo.

“Claro que no soy perfecto, como todo ser humano me he equivocado, tengo un carácter fuerte y eso a veces no es tan bueno, pero lo importante es que día a día intento mejorar como persona y profesional, con humildad aceptaré mis errores y les juro que trabajaré duro para ser mejor en todos los aspectos que sean necesarios”, aseguró en esa oportunidad.