Los datos históricos que llenan de ilusión a los seguidores de la Liga

Dos datos históricos llenan de ilusión a los fanáticos de la Liga Deportiva Alajuelense, que este sábado se mide ante Saprissa en búsqueda de la 31.

¿Qué es lo que sucede?

Resulta que, después de un bicampeonato de Herediano, al torneo siguiente la Liga ganó el título. Esto ocurrió en dos ocasiones:

1947 Herediano

1948 Herediano

1949 Alajuelense

1978 Herediano

1979 Herediano

1980 Alajuelense

Además, este sábado es 20 de diciembre y el último título manudo llegó un 20 de diciembre del 2020, precisamente ante Saprissa.