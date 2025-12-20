Liga Deportiva Alajuelense
Los datos históricos que llenan de ilusión a los seguidores de la Liga
Este sábado, los manudos reciben a Saprissa en el juego de vuelta de la final de fase del Apertura.
Dos datos históricos llenan de ilusión a los fanáticos de la Liga Deportiva Alajuelense, que este sábado se mide ante Saprissa en búsqueda de la 31.
¿Qué es lo que sucede?
Resulta que, después de un bicampeonato de Herediano, al torneo siguiente la Liga ganó el título. Esto ocurrió en dos ocasiones:
1947 Herediano
1948 Herediano
1949 Alajuelense
1978 Herediano
1979 Herediano
1980 Alajuelense
Además, este sábado es 20 de diciembre y el último título manudo llegó un 20 de diciembre del 2020, precisamente ante Saprissa.