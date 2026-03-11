Liga Deportiva Alajuelense
Los Angeles FC-Alajuelense: Estos son los 22 titulares
El partido válido por la Copa de Campeones de Concacaf se disputa en el BMO Stadium en Los Ángeles.
La Liga Deportiva Alajuelense es el único equipo costarricense en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y este martes se mide con Los Angeles FC en el juego de ida.
Los rojinegros saltarán al terreno de juego del BMO Stadium con este once estelar.
Los locales, por su parte, pondrán en cancha a estos 11 futbolistas.
Two changes for LAFC. Ryan Hollingshead steps in for Eddie Segura, and Amin Boudri earns his first start replacing David Martinez. https://t.co/rvYwBfotjA pic.twitter.com/P1F7piSxtb— Josh Gross (@yay_yee) March 11, 2026
El juego de vuelta será la próxima semana en el estadio Alejandro Morera Soto.