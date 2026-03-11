EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Los Angeles FC-Alajuelense: Estos son los 22 titulares

El partido válido por la Copa de Campeones de Concacaf se disputa en el BMO Stadium en Los Ángeles.

Foto: Prensa Alajuelense
Por Adrián Fallas 10 de marzo de 2026, 20:00 PM

La Liga Deportiva Alajuelense es el único equipo costarricense en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y este martes se mide con Los Angeles FC en el juego de ida.

Los rojinegros saltarán al terreno de juego del BMO Stadium con este once estelar.


Los locales, por su parte, pondrán en cancha a estos 11 futbolistas.


El juego de vuelta será la próxima semana en el estadio Alejandro Morera Soto.

