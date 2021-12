Lleida bajo la lupa: ¿Por qué se tiene éxito en todo menos en el primer equipo?

La imagen de un Agustín Lleida como principal propulsor de los títulos del equipo femenino y en todas las categorías de liga menor es una cara del éxito, pero qué pasa con el primer equipo: ¿por qué no puede alcanzar la gloria?



Desde la óptica de Mauricio Montero y Pablo Izaguirre hay que tocar algunas aristas como fichajes sin ADN manudo y un técnico inexperto.

También hacen hincapié en que se pueden tener muchos títulos, pero el primer equipo es la base angular de cualquier proyecto y en este caso Lleida queda debiendo.



Tanto Montero como Izaguirre aseguran que en la Junta Directiva de Alajuelense se debe tener una discusión seria sobre el rumbo del equipo de Primera División masculino.



Los recientes cetros alcanzados por las leonas, así como la U-15, U-17 y U-20 no pueden borrar un fracaso mayúsculo en la gestión, según ambos exjugadores.

​"Yo no he visto a ningún gerente deportivo que haya perdido tantas finales y se haya quedado. Ninguno ha tenido una gestión así y se ha mantenido. Eso podría entrar en revisión, pero lo que pasa es que las decisiones las toma el propio Lleida y quizás solo consultando a Fernando Ocampo, a veces a la Junta Directiva la veo muy suave en algunas cosas", comentó Izaguirre.

Para el exvolante uno de los principales cuestionamientos que se le debe plantear a Lleida fue la elección de Albert Rudé como entrenador.



"Traemos un técnico que tiene mucha capacidad, pero que no ha dirigido. Ha sido siempre un segundo asistente. Eso era aventurarse a traer un técnico que nunca había dirigido", añadió.

​Por su parte, Montero también es del pensamiento que la prensa deportiva le ha subido el perfil a Lleida más de la cuenta y que mucho del proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) ya estaba en planos desde antes de su llegada.

"El CAR está formado desde la primera cancha, Lleida aparece en todo, en el hotel, en el gimnasio, en los camerinos, pero todo ese edificio ya estaba estructurado, lo que pasa es que sale en todo", acotó.

Y agregó: "Pero eso son ustedes los periodistas que lo tiran para arriba y todo es él, hay que investigar".

