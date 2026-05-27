EN VIVO
Clock

de HS

Liga Deportiva Alajuelense

Llegó el defensa: Alajuelense anuncia fichaje de Yeison Molina

Los manudos hicieron el anuncio la tarde de este miércoles.

Yeison Molina. Foto: Prensa LDA
Yeison Molina. Foto: Prensa LDA
Por Daniel Jiménez 27 de mayo de 2026, 13:37 PM

Liga Deportiva Alajuelense reforzó su defensa la tarde de este miércoles. 

Los rojinegros anunciaron la contratación del defensor Yeison Molina, quien llega proveniente del Municipal Liberia.

"LDA anuncia la llegada del defensor Yeison Molina, el jugador se vincula al club por un año", informó el club rojinegro.

Por su parte, los liberianos indicaron que Molina no continúa siendo parte del equipo y le agradecieron por su tiempo en la institución. 

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas