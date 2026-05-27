Llegó el defensa: Alajuelense anuncia fichaje de Yeison Molina

Liga Deportiva Alajuelense reforzó su defensa la tarde de este miércoles.

Los rojinegros anunciaron la contratación del defensor Yeison Molina, quien llega proveniente del Municipal Liberia.

"LDA anuncia la llegada del defensor Yeison Molina, el jugador se vincula al club por un año", informó el club rojinegro.

Por su parte, los liberianos indicaron que Molina no continúa siendo parte del equipo y le agradecieron por su tiempo en la institución.

