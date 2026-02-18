EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Liga anuncia baja para el clásico de este sábado

Este es el parte médico rojinegro.

Alajuelense vs. San Carlos. Foto: Prensa Alajuelense
Por Daniel Jiménez 18 de febrero de 2026, 14:01 PM

El jugador colombiano Jeison Lucumí será baja para el clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en La Cueva.

Así lo reportó el club en el parte médico dado a conocer la tarde de este miércoles.

Lucumí presenta una lesión muscular de segundo grado a nivel del cuádriceps de su pierna derecha.

“El tiempo de recuperación e incorporación se definirá de acuerdo a su evolución”, informó el equipo manudo.

Los erizos llegan obligados al Morera luego de la derrota frente a Sporting FC en el Morera Soto.


