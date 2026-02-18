Liga Deportiva Alajuelense
Liga anuncia baja para el clásico de este sábado
Este es el parte médico rojinegro.
El jugador colombiano Jeison Lucumí será baja para el clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en La Cueva.
Así lo reportó el club en el parte médico dado a conocer la tarde de este miércoles.
Lucumí presenta una lesión muscular de segundo grado a nivel del cuádriceps de su pierna derecha.
“El tiempo de recuperación e incorporación se definirá de acuerdo a su evolución”, informó el equipo manudo.
Los erizos llegan obligados al Morera luego de la derrota frente a Sporting FC en el Morera Soto.