Liga anuncia baja para el clásico de este sábado

El jugador colombiano Jeison Lucumí será baja para el clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en La Cueva.



Así lo reportó el club en el parte médico dado a conocer la tarde de este miércoles.

Lucumí presenta una lesión muscular de segundo grado a nivel del cuádriceps de su pierna derecha.

“El tiempo de recuperación e incorporación se definirá de acuerdo a su evolución”, informó el equipo manudo.

Los erizos llegan obligados al Morera luego de la derrota frente a Sporting FC en el Morera Soto.



