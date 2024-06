Lesme lo volvió a hacer: utilizó sus redes de nuevo para anunciar salida de la Liga

El delantero paraguayo Fernando Lesme lo volvió a hacer: utilizó sus redes sociales para dar a conocer su salida de la Liga.

Lo había hecho días atrás, pero posteriormente borró su posteo en redes sociales.

Sin embargo, este lunes el atacante volvió a postear un mensaje en su perfil.

"Hoy Me toca cerrar una etapa de mi vida, pero me llevo buenos recuerdos de este club al que quiero tanto, muchas gracias por el cariño que me han demostrado todo este tiempo, se los agradezco mucho, muy pronto nos estaremos viendo de vuelta porque no es un adiós, sino un hasta pronto", publicó Lesme.

Lesme disputó 584 minutos distribuidos en 12 presentaciones. Anotó tres goles.



Desde la llegada del técnico Alexandre Guimaraes, Lesme perdió protagonismo y ahora el equipo anunció su salida del plantel.



El foráneo no pudo adaptarse y brillar con los manudos, pues debutó el 28 de enero de este año y estuvo tan solo cuatro meses en el plantel.



Lesme despertó interés en redes sociales al vestir la camiseta rojinegra, aunque aún no era jugador del club.