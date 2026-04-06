Lesión de Celso Borges lo mantendrá fuera de las canchas al menos por dos semanas

Alajuelense perderá a su capitán Celso Borges por al menos dos semanas.

El volante sufrió un desgarro y se perderá al menos dos fechas del Clausura 2026.

La Liga Deportiva Alajuelense visitará a Sporting y recibirá a Saprissa, por lo que el mediocampista es duda para el clásico nacional.

El tamaño de la lesión es de poco más de un centímetro y fue la causa de su salida al minuto 12 en el partido ante Guadalupe.

El volante ya venía con molestias durante el periodo de receso del torneo.

Aunque ya para el domingo tenía el alta médica, Celso Borges recayó y ahora se suma a la lista de lesionados, junto a Alexis Gamboa, Jeison Lucumí, Kenneth Vargas, Malcom Pilone y Santiago Van der Putten.