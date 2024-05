Leonel Moreira sigue sin dar pistas sobre su futuro

El futuro de Leonel Moreira sigue siendo una incógnita. El guardameta de Alajuelense finaliza su contrato al terminar el Clausura 2024 y hasta este momento sigue sin renovar.

Este lunes durante el Media Day de la Unafut, Moreira atendió a los medios y abordó el tema de su futuro, aunque sin dar detalles de si seguirá vestido de rojinegro.

“Ahorita estoy muy feliz y contento en la Liga. Lo importante es que el foco sea la semifinal y no la renovación de mi contrato y así lo quiere el club, pues no solo yo estoy en esta situación, ya que hay muchos más compañeros en la misma situación, pero todos queremos enfocar toda la energía positiva en esta semifinal”, indicó el portero.

Moreira aseguró sentirse muy feliz en este momento con la Liga, aunque no desveló si firmará una renovación pronto.

“Eso es lo importante el día a día y yo creo que el trabajo lo respalda, creo que puedo dar los méritos para tomar el día de mañana una decisión cuando toque”, expresó.

El portero más regular.

Leo Moreira es el portero más regular del campeonato al jugar los 22 partidos de la fase regular completos.

El guardameta describe esto como una confianza por parte del cuerpo técnico a su trabajo, pese a que a principios del certamen la directiva trabajo al peruano Alejandro Duarte para hacerle competencia, pero este ni ha llegado a jugar un solo minuto en el certamen.

“La verdad que he hecho las cosas bien, llevo cuatro años en la Liga y me he sentido bastante bien esta temporada. El trabajo, siempre respalda a cualquier persona que quiere defender algo y siempre me he dedicado a trabajar”, expresó.