León Weinstok: "No hubo condiciones de parte de Óscar Ramírez para continuar"

El directivo de Alajuelense, León Weinstok, conversó en Teletica Deportes Radio para brindar su parecer sobre las declaraciones que dio Raúl Pinto, expresidente y exvicepresidente rojinegro, en una entrevista que Teletica.com tituló: Raúl Pinto cuenta su verdad sobre salida de Óscar Ramírez: "Perdí 9 a 1"

—¿Cuáles son los principales puntos de las declaraciones de Raúl Pinto que ustedes quieren aclarar?

Es importante tomar en cuenta que cuando se está en una Junta Directiva es normal que se den discusiones de todo tipo de todos los temas que se analizan y se hace en un ámbito de confianza y hay un deber moral de todos de guardar confidencialidad. Los estatutos de la asociación, el artículo 20 establece que todo lo que se menciona en sesiones de Junta Directiva es de carácter confidencial y si se ventilan estas conversaciones, esto puede conllevar a que se retire el nombramiento. Si bien queremos aclarar mucho de lo indicado, algunas cosas no podríamos aclararlas con detalle porque estaría violando esa confidencialidad.

No compartimos mucho de lo que se indicó, hay cosas que no corresponden a lo discutido y conversado en la Junta Directiva, tampoco sobre la forma en que él menciona fue don Óscar, omite indicar don Raúl que estuvimos Carlos Vela, Joseph Joseph y yo y que tuvimos una reunión con don Óscar y fue una reunión digna de la entereza y altura que él tiene. Se hablaron muchos temas del equipo, del semestre, qué mejorar, algunos cambios que estaba de acuerdo y otros que se discutieron como más institucional, nos hizo recomendaciones en general, nos indicó su deseo y terminó con gran agradecimiento hacia don Carlos por la forma en que trabajaron de la mano.



—Don Raúl mencionó algunas peticiones que habría solicitado don Óscar Ramírez como traer a Johnny Acosta como asistente, como jugador Pipo González y otra estaba pidiendo que se entrenara algunos días en la tarde y en la mañana, pero que el club había adoptado esta medida para impedir indisciplina en el equipo: ¿Esto es así?

No para nada, no hubo condiciones de parte de don Óscar para continuar, en algunos puntos se discutieron a mayor detalle con él, don Óscar nunca va a ser de imponer condiciones, eso no se dio en esos términos.

—¿Cómo toman que el presidente más exitoso se haya separado de la Junta Directiva y que la relación haya terminado de esta forma?



Lo que más me duele es que la reunión que tuvimos hubo un deseo de don Óscar, muy propio de su estilo, él no quería que su salida generara mucho ruido ni mucho menos, quería que fuera de lo más fluido posible, en el buen sentido, él ama la institución, él no quería eso y por eso la despedida se hizo de esa forma. Me deja un sin sabor por don Óscar porque sabemos su estilo, busca estar lejano a la polémica.

﻿—¿Tuvieron reuniones con Fernán Faerron?



El caso de Fernán, en setiembre del año anterior cuando no había ninguna lesión, don Raúl lo propuso queriendo que se valore para contratarlo y la totalidad de directivos estuvimos en contra que eso se diera, el tema quedó ahí, él (Faerron) había salido del Herediano. Todos sabíamos la situación que era muy particular porque tuvimos dos jugadores de la misma posición lesionados y eran nacionales, el sustituto no podía ser extranjero por la cantidad que teníamos. Analizando todas las opciones, en ese momento estaban distantes con Liberia y Carlos Vela quería conocer él la versión de Faerron de lo ocurrido, no hubo una oferta concreta, fue un ejercicio sano de conocer todas las aristas y la historia que se tenía con la institución, quería conocer eso de primera mano.

—¿Entonces sí se sentaron con Faerron, don Carlos Vela a conversar independientemente de si hubo una oferta o no?

No hubo una oferta, sí una reunión para escuchar la versión del jugador y nada más, no se valoró más. Era un ejercicio para entender todo lo que había ocurrido. Fue para un tema de escuchar y tener un criterio completo.

—¿Se sienten traicionados de una u otra manera por las declaraciones de Raúl Pinto y qué opinan que Pinto renunciara de la Junta Directiva y formara un grupo para llegar a la Junta?



Es algo muy personal de él de como quiera manejarlo o actuar en ese sentido, no soy yo quién para juzgar esa actuación de haber estado.

—¿Qué opinión tiene de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, ustedes hablan informado de la separación mientras se busca una solución a nivel contractual?

Son hechos que personalmente son lamentables y no acordes a lo que se debe realizar un futbolista profesional, la situación con cada uno es distinta porque está uno a préstamo y otro es del club y la parte específica se estaría definiendo en los próximos días.

—¿La intención es que ya no jueguen más con la Liga?

Entrar en detalles es más delicado por la naturaleza del caso porque hay que verlo con ellos directamente esperamos apenas se concrete comunicarlo.

—¿La decisión viene tomada entre Junta Directiva, técnico y gerente deportivo?

Evidentemente viene del liderazgo de la gerencia deportiva, con la total anuencia de la Junta Directica y también el criterio de don Ismael y todas las partes alineadas.

—¿Cuál fue la reacción de don Ismael Rescalvo ante lo sucedido?

Llegó ayer en la noche, aunque no estuviera en el país, desde el nombramiento ha estado viendo temas y ha estado involucrado en todos los nombramientos que han habido, él ha estado totalmente alineado de lo realizado.

—¿Qué tanto precedente se sienta para los otros jugadores de la plantilla?

Primero se entiende que pueden ser compañeros, pero entienden el aspecto de buscar lo mejor para el club, hay reglamentos y entenderán las medidas que deben tomar el equipo.

—¿Reforzarán estas medidas o con los protocolos que se tienen están cubiertos para atacar estas situaciones?

Hay un reglamento interno y año a año, cada seis meses recibe ajustes, indistintamente que haya ocurrido esto, aquí hay varios aspectos que afectaban el caso, hubo aspectos previos, es lo que se establece.