León Weinstok: “La molestia con el tema arbitral no excluye la parte deportiva”

En Alajuelense existe molestia con el arbitraje. Si bien explotó el sábado tras el clásico ante Saprissa, el sentimiento viene creciendo con el paso de las fechas. Eso sí, para los manudos esto no es reflejo del mal momento que atraviesa el cuadro en el Clausura 2026.

“Quiero dejar claro que la molestia con el tema arbitral no excluye la parte deportiva. Pueden coexistir ambas situaciones y no se usa una para justificar la otra; existe autocrítica. El inicio de campeonato no ha sido como se esperaba. Es algo en lo que estamos trabajando para solventar y debemos ir partido a partido mejorando, sumando puntos y recuperando los que hemos dejado en el camino”, explicó el directivo rojinegro, León Weinstok.

El manudo secundó las declaraciones del presidente del equipo, Joseph Joseph, quien tras caer en Tibás se mostró molesto por el accionar del central Keylor Herrera.

“Sí consideramos que ha habido una seguidilla o secuencia de desafortunados episodios que nos pareció importante alzar la voz por lo que ha venido pasando y por esa acumulación”, dijo Weinstok.

Además añadió: “El hecho de que no nos refiramos al tema públicamente no significa que sea un tema ajeno; en el buen sentido, buscamos explicaciones y poder entender muchas veces qué es lo que ocurre, porque a veces no se trata únicamente de un reclamo por reclamar, sino de entender también el tema de las repeticiones y la transmisión”.

Entrevistado por Teletica Deportes Radio, el directivo dijo que no tomarán más acciones mientras no se den a conocer los audios del VAR del partido antes mencionados.

“Estamos esperando que se liberen los audios y el reporte para entenderlo un poco mejor. Lastimosamente, por ejemplo, el del partido contra Heredia se reveló cinco o seis días después, luego de hacer cierta insistencia al respecto. Esperemos que esta semana sea distinto, pero para poder entender eso y luego, si fuera el caso, pedir una reunión al respecto”, añadió.

Weinstok considera que el VAR es parte del presente del fútbol, por lo que lo sorprendieron las declaraciones de Erick Lonis, encargado deportivo de Saprissa, pidiendo la eliminación del videoarbitraje.

“Referirme a lo que comenta Erick se me hace difícil porque hace 40 días las declaraciones eran que, palabras más, palabras menos, iba a tener que conversar porque no iba a dejar que nadie condicionara el uso del arbitraje y que estaban siendo perjudicados por el arbitraje. Luego lo escuché hace tres días diciendo que no se debería hablar del arbitraje. Entonces quedé un poco confundido y ahora escuché el tema de quitar el VAR”, indicó.

“Hacia dónde va el mundo del fútbol es hacia tener VAR. Es una herramienta en proceso de aprendizaje, tal vez no tiene los recursos de otros países, pero definitivamente hacia eso va el mundo del fútbol y quitarla sería un retroceso”, concluyó.