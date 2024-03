Leo Moreira: "En esta nueva etapa de la selección todos tienen oportunidad menos yo"

"Yo lo he dicho anteriormente, yo estoy trabajando para la selección, pero creo que en esta nueva etapa cualquier portero, independientemente juegue o no juegue, tiene oportunidad, yo no tengo, creo que soy el único de todos que no tiene la oportunidad y así lo tomo, mi primer plano es la Liga y luego pienso a futuro", comentó Moreira ante los medios de comunicación tras el triunfo rojinegro 4-0 ante el Santos.

Y agregó: "Así lo veo y así lo siento, en esta nueva etapa de la selección creo que todos tienen oportunidad menos yo".