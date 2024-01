Leo Menjívar explica lo que hay detrás del video viral donde hablaba de Carevic

Por Daniel Jiménez | 31 de enero de 2024, 11:57 AM

El volante salvadoreño Leonardo Menjívar alista su salida de la Liga a préstamo por cinco meses. Su objetivo es volver con los rojinegros y crecer en este tiempo en su carrera deportiva, ya que tiene 22 años.

Menjívar conversó con Teletica.com sobre uno de los temas polémicos que vivió semanas atrás, cuando se viralizó un video en el que grababa un podcast.

En el programa El After del periódico deportivo El Gráfico, Menjívar emitió un comentario sobre que no había hecho pretemporada y eso quizás pudo haber dado al traste con tener pocos minutos en la temporada.



“Gracias a Dios voy a hacer pretemporada... tal vez así me mete... (dijo Menjívar a son de broma acompañado de risas), pero no, no, sí es verdad que llegué a mitad de torneo con Alajuela y eso me afectó, creo que no llegué muy bien físicamente, pero ahora espero prepararme de la mejor manera, pues la pretemporada siempre es algo importante para un futbolista en la temporada”, comentó el futbolista.



Esa fue la respuesta completa, sin embargo, en Costa Rica se viralizó el video donde quedaba solo la respuesta corta: "Gracias a Dios voy a hacer pretemporada... tal vez así me mete...".

Eso sucedió a finales de diciembre, pero ya en enero y con un préstamo casi hecho, el jugador conversó con este medio para brindar su parecer al respecto en esta entrevista.

—¿Ya es oficial lo de su préstamo?



No es oficial todavía.

—¿Cómo fue su primera experiencia como legionario en la Liga?



Fue muy buena, no me voy del club del todo, regreso en cinco meses, salgo para agarrar minutos, lastimosamente no tuve muchos minutos, pero sí, es importante sumar minutos, yo pedí un préstamo para mi bien y poder agarrar ese ritmo y confianza.

—Acá se viralizó un video en el que se refería al técnico Andrés Carevic, al final... ¿Cuál fue el contexto en el que se dio eso?



No, obviamente fue algo que sacaron de contexto, el video está cortado, solo pusieron la parte esa... Yo no soy una persona así, que le guste armar polémica, igualmente tengo mucho respeto hacia el profesor Carevic. No tengo nada contra él, él sabe que es un buen técnico, respeto sus decisiones y no tengo nada contra él. Ese video lo sacaron de contexto, lo cortaron y antes de eso yo ya había hablado que él era buen técnico, que respetaba sus decisiones y luego cortaron todo eso. Solo fue un decir y no lo dije de mala manera, pero no... nada que ver.

—Hablando de fútbol, ¿qué quiso demostrar aquí en Costa Rica?



Yo soy un jugador que le gusta hacer cosas diferentes, pero con los pocos minutos que jugué, siento que son los planes de Dios y ahora me va a tocar agarrar por otro rumbo, igualmente voy a regresar en cinco meses.

—El fútbol da muchas vueltas, ¿siente que luego de estos cinco meses podría tener regularidad en la Liga?



Sí, por qué no. Este nuevo aire puede caer bien, yo venía de un club que acababa de descender y di un paso muy grande a la Liga. Ahora está la posibilidad de regresar a El Salvador a un club como Alianza u otros, creo que será una linda experiencia y va a tocar hacerlo con mucho profesionalismo. Me servirá de experiencia para estar en le Liga.

—También El Salvador enfrentará a Costa Rica este viernes, ¿cómo analiza ese juego?