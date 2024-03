Las vueltas del fútbol: Guima dejó sin Mundial a Bryan Ruiz y hoy será su asistente

Y agregó: “Yo estaba en casa con mi familia, esperando nada más para escuchar mi nombre y celebrar. Yo estaba seguro, yo decía: ‘lo hice todo, el profe fue el que me convocó por primera vez, me hizo debutar en selección, todo lo he hecho de la manera correcta, yo he demostrado que puedo estar ahí‘”.

“Yo no tengo ningún problema porque no me haya llevado, soy superamigo de Celso (Borges), he estado en muchas actividades con el profe. Nunca le he preguntado el porqué (no lo llevó), algún día capaz que en un café le preguntaré, pero no pasa nada”, agregó.



Ahora, La Comadreja trabajará hombro a hombro con Guimaraes para sacar a una la Liga de la crisis deportiva en la que se encuentra.