Las versiones sobre lo ocurrido con Marcel Hernández

El martes pasado Marcel Hernández estuvo en el banquillo ante Pérez Zeledón, pero no jugó para el Alajuelense.



Sobre lo ocurrido hay varias versiones. Las dos dadas por Luis Marín en conferencia de prensa y una más del presidente rojinegro, Fernando Ocampo en el programa 120 Minutos de Monumental, además otra de Harold Wallace, recogida por La Nación.

Esto fue lo que dijeron las diferentes voces erizas.

Luis Marín, el martes tras el encuentro por la fecha 11:

“Estuvo enfermo toda la noche y quiso estar dentro del grupo de muchachos para apoyarlos, pero no estaba disponible. No voy a hacer tan estúpido de tenerlo en la banca y no ponerlo, pues es nuestro goleador”, indicó el estratega.

Fernando Ocampo, viernes:

“Me parece que son elementos de camerino que deben quedar ahí y nosotros desde la Junta Directiva pues respetamos y acuerpamos ese tipo de decisiones”, señaló el directivo al ser consultado si el cubano había quedado fuera por un castigo por una falta de conducta.

Harold Wallace, viernes:

“Nosotros ya hablamos con el grupo, ya hablamos con Marcel. Nadie está por encima de la institución, así se le hizo ver y listo, no pasa nada. Seguimos trabajando, seguimos confiando en él, se equivocó y tuvo su consecuencia”, señaló el asistente.

Luis Marín, tras el juego ante San Carlos:

“La versión oficial fue la que el presidente le dio a los medios. Tuve que tomar una decisión a lo interno con el respaldo de la dirigencia”, concluyó el entrenador.

Este vienes ante San Carlos, Hernandez fue titular y jugó los 90 minutos.