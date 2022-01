Las confesiones de Israel Escalante, el nuevo fichaje de Alajuelense

El argentino Israel Escalante fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Alajuelense en medio de algunas revelaciones.

Con mucha franqueza y con naturalidad, Escalante afirmó que vio en el fútbol tico una buena opción para cambiar de aires dado a que no estaba pasando un buen momento.

"Lo miré con buenos ojos, me sentía muy mal en los últimos meses y ya no quería estar en el país, por cuestiones familiares también. Tuve problemas familiares, en el club y no me sentía bien en los últimos meses. Por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad y dije que sí", reveló el jugador en conferencia de prensa.