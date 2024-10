La tendencia de los empates en la Liga

La Liga es líder del campeonato nacional con 31 puntos. Tiene 8 triunfos y 7 empates.

Los manudos vienen de una seguidilla de empates que si bien es cierto no pierde, tampoco gana.

Veamos la tendencia de los empates de la Liga en los últimos años.

Liga empates

Torneo de Apertura 2024

7



Torneo de Clausura 2024

8



Torneo de Apertura 2023

4



Torneo de Clausura 2023

5



Torneo de Apertura 2022

Se jugó con dos grupos y fase de 16 juegos: 4



Torneo de Clausura 2022

3



Torneo de Apertura 2021

5



Torneo de Clausura 2021

8



La Liga está a uno de igualar la misma cantidad de empates que consiguió en el Clausura 2024 en todo el torneo, solo que restan siete juegos de la fase regular, más la fase final.

Otro Alajuelense similar a este fue el del Clausura 2021 en el que empató en ocho ocasiones.



¿Qué dice Guimaraes?

El estratega manudo se refirió a la seguidilla que tiene el equipo.

“Hemos tenido una racha de empates, pero eso no nos ha quitado la posibilidad de alcanzar otra final. El próximo miércoles va a ser durísimo y no nos han quitado la posibilidad de tener el primer lugar. No estamos agobiados por este tema, pues seguimos arriba en las dos competiciones”, expresó el técnico.